Hayatı şairane anlatıyor

Gonca Vuslateri, oyunculuğunu yanına şarkıcılığı da ekledi. 2017'de Tuna Kiremitçi ile 'Sana Dair' şarkısında düet yaparak müziğe adım atan Vuslateri, Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği 'Hep bi' şey eksik' şarkısını tekli olarak çıkardı.

Gonca Vuslateri, yeni çalışmasını "İlk single çalışmam olan "Hep bi'şey eksik' gerçek hayatı şairane bir şekilde anlatıyor. İlk olarak 2019'da yaptığımız kaydı, Hayyam Stüdyoları'nda son haline getirdik. Ayrıca bu şarkı yakın dostum Doğan Duru ile ilk müzikal ürünümüz olacak' şeklinde yorumladı