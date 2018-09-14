SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sabiha İrem Çevik: Ben İsrail askeri değilim
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İsrail askeri olduğu iddia edilen kız: "O hain ben değilim"

Sosyal medyada İsrail askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Sabiha İrem Çevik, “O fotoğraflar benim değil. İsmimi kullanmışlar. Ben bugüne kadar hiç yurtdışına çıkmadım, pasaportum bile yok” diyerek şikâyeçi oldu. Baba Kasım Çevik de olaydan duydukları rahatsızlığı, "Canımız yandı" sözleriyle ifade etti

14.09.2018 - 09:08 | Güncelleme: Genel

İsrail ordusuna geçen yıl katıldığı ve sosyal medyadan askeri kıyafetli fotoğraflar paylaştığı iddia edilen Şanlıurfa Halfetili Sabiha İrem Çevik'i (21) iddiaları reddetti. Halfeti'de yaşayan Kasım ve Ayten Çevik'in altı kızının en küçüğü olan Çevik, isminin internette yer alması üzerine önceki gün Gaziantep Şahinbey Polis Merkezi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

"BUGÜNE KADAR HİÇ YURT DIŞINA ÇIKMADIM, PASAPORTUM YOK"

Üniversiteyi terk edip geçen ay Cuma Karlangıç ile evlenen ve Gaziantep'e yerleşen Çevik, "Bugüne kadar hiç yurtdışına çıkmadım. Kimliğimi de kaybetmedim. Benim ismimin böylesine aşağılık, incitici bir şekilde kullanılmasına öfkem büyük. İsmimin kullanılmasıyla ilgili şüphelendiğim kişiler var. Bunları karakoldaki ifademde de belirttim. Hem benim hem de eşimin akraba ve tanıdıklarından çok sayıda telefon aldım. İsrail askeri kıyafetleriyle çıkan fotoğraf kesinlikle ben değilim. Ancak isim benim. Biz hassasiyetleri olan insanlarız. İsrail ordusunun Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptıkları ortadayken benim ismimin bu şekilde çıkmasına öfkem büyük" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk ve Mehmet Boncuk'un haberine göre, büyük tepki çeken sözde İsrail askeri paylaşımın sahte isim kullandığı ortaya çıktı. 29 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği operasyonda görev aldığı yönünde paylaşımlarda bulunan sözde asker Çevik, sosyal medya hesabında, "Gazze'den Hamas'ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi" diye açıklamalarda bulunmuştu. İşte Çevik'in söyledikleri:

"ZALİMLERLE İSMİM KİRLETİLMEMELİ, FOTOĞRAFTAKİ BEN DEĞİLİM"

"İsrail'in yıllardır Müslümanlara nasıl zulmettiğini, çocukluğumdan beri gördüm. Babam Halfeti'de çiftçilik yaparak hayatını kazanıyor. Şimdiye kadar hiç yurtdışına gitmedim, pasaportum da yok. Ailemden de yurtdışına giden yok. İsrail ile bir ilgim alakam yok. Hayatımda böyle bir şey duymadım, bilmedim. Bu sabah olayı duydum, teyzemin kızı bana bir fotoğraf yollayınca şoke oldum. Fotoğraftaki ben değilim ama adım, soyadım ve memleketim yazılarak benim aleyhime bir iftira atılmış. Bunu yapanlar mutlaka bizi tanıyan birileri.
Sizden önce istihbarattan gelip bilgi aldılar. Sonra da karakola gidip şikayetçi oldum. Dava açıp ismimin internette bu şekilde dolaşmasını kaldırtacağım. İleride çocuklarımız bizim ismimizi bu şekilde görmemeli. Çocukluğum ve gençliğim İsrail'in Müslümanlara yaptıkları kötülükleri okuyarak, izleyerek geçti. Benim böyle bir ülkeye askerlik yapmam mümkün mü? Bir insana iftira atarak böyle bir kötülük yapanda vicdan yoktur. Adalet önünde hesaplaşacağım."

BABA KASIM ÇEVİK: CANIMIZ YANDI

Baba Kasım Çevik ise şunları söyledi: "Ben Halfeti doğumluyum. Hayatımı çiftçilik yaparak kazanıyorum. Altı kızım var. Sabiha bunların en küçüğü. Vatanına, milletine bağlı insanlarız. Kızımın adının, bizim soyadımızın böylesine aşağılık bir olayda kullanılmasına öfkem büyük. Bizi tanıyan birilerinin kızımın ismini verdiğinden şüpheleniyoruz. Gerekli bilgileri verdik. Suçluların bir an önce ortaya çıkıp, şerefli soyadımızın temize çıkmasını bekliyorum. İsrail'in Filistin'de Müslümanlara yaptıkları zulümler ortadayken soyadımızın bu şekilde kullanılması canımızı yaktı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X