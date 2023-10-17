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        Haberler Yaşam Hayatın acı sürprizleriyle karşılaşan kullanıcılar başarısız alışveriş deneyimlerini paylaşıyor

        Hayatın acı sürprizleriyle karşılaşan kullanıcılar başarısız alışveriş deneyimlerini paylaşıyor

        Gösterişli reklamların ve çekici ambalaj tasarımlarının hakim olduğu bir dünyada, ürünler çoğu zaman bizi aldatabiliyor. Kendimizi defalarca bu hilelere kanarken bulabiliyoruz. Ancak üzülmeye gerek yok çünkü internet sayesinde bu deneyimleri güzel bir kahkahaya dönüştürebiliyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 20:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:55
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        1

        "Amazon'da sipariş vermeden önce her şeyin boyutlarını kendiniz kontrol edin..."

        2

        "İngiltere'den yanlış sütyen ölçüsü sipariş ettim. Karşılaştırma için yüzüm."

        3

        "Örümcek adam pastası."

        4

        "Amazon'dan biraz patlamış mısır sipariş ettim. Her zaman önce boyutunu kontrol edin!"

        5

        "Ah, evet! Gerçeklik çoğu zaman hayal kırıklığı yaratıyor."

        6

        "Birisi okul öncesi eğitimde şekillerin üzerinden geçerken dersi kaçırmış."

        7

        "Soldaki pastayı sipariş ettik, sağdaki pastayı aldık."

        8

        "İnternetten ambalaj kağıdı sipariş ettim, bir hata oldu ve şimdi yüzümün devasa bir posteri var, kızmadım bile."

        9

        "İyi ki doğdum!"

        10

        "En azından denedi."

        11

        "İş arkadaşımın 40. doğum günü için pasta sipariş ettim…"

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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