"Geçen gün çektiğim bu fotoğrafı editledim ve artık fotoğrafın bağımlısı oldum."

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"Şu anda tuzlu havanın her şeyin paslanmasına neden olduğu bir deniz kenarı hastanesinde çalışıyorum. Vantilatörlerin pasları duvarlara sıçradı!"