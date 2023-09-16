Hayatın farklı deneyimlerle dolu olduğunu kanıtlayan fotoğraflar
Hayatın bazı deneyimleri basit gibi gözükse de insanın aklında sonsuza kadar yer edinecek bir anıya dönüşebilir. Bu küçük olaylar, yıllar sonra bile göstermeye değer fotoğraflar arasında yerini alır.
"6 fal, bir kurabiye."
"Pamuk şeker bulutları."
"Yellowstone Milli Parkı'nda çift gökkuşağı."
"Geçen gün çektiğim bu fotoğrafı editledim ve artık fotoğrafın bağımlısı oldum."
"Şu anda tuzlu havanın her şeyin paslanmasına neden olduğu bir deniz kenarı hastanesinde çalışıyorum. Vantilatörlerin pasları duvarlara sıçradı!"
"Bu patlıcan bir yalancı."
"Kedimin duşa ihtiyacı var."
"Külahlı dondurmamım külahı eksik!"
"Komşumun köpekleri, köpeklerimin dışarı çıkıp oynamasını bekliyor."
"Tavuklarımdan biri mini bir yumurta yumurtladı."
"Yaşlı ağacın kesilmesini önleyecek şekilde yol yapıldı."
"Bu kamyoneti geçen hafta sonu Astoria, Queens NY'da gördüm."