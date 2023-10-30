Hayatın her zaman farklı planları olduğunu kanıtlayan fotoğraflar görenleri güldürüyor
Hayatta basit olarak tanımladığımız şeylerin kolay ve zahmetsiz olmasını bekleriz tabi hayatın kötü bir mizah anlayışı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu beklenmedik mizah, basit bir dondurmada veya bir yemekte bile kendini gösterebilir.
"6 aylık ön siparişten sonra beklenti ve gerçeklik."
"Denedim..."
"Tam isabet!"
"Üçüncü göz skoru!"
"En azından biraz Oreo bekliyordum."
"Ödül maması siparişi verirken daima boyutunu kontrol ettiğinizden emin olun!"
"Burger King'in yeni taco'su."
"Moher Kayalıkları'nı görmek için 4.874 mil yol katettik..."
"Neredeyse aynı."
"Bu sabah otelimde yapılan pankekler."
"Eşim kedinin tırmalaması için bir kaktüs sipariş etti ve iki ay sonra eline hiçbir talimat, tahta veya ambalaj kağıdı olmayan sadece bir torba ip geldi."
"Bunun için 110 dolar ödediğim için oldukça sinirlendim."
"Ne ödediysen onu alırsın."
"Çileklerim nerede?"
"Tek bir tane bile brokoli yok."