Hayatın küçük sürprizleriyle karşılaşan 15 kişi
Hayatın çarpıcı sürprizleri her an her yerde karşımıza çıkabilir; bunun için sadece hayatın akışına izin vermek gerekir. İşte, ilginç tesadüfleri ölümsüzleştirmiş kişilerin başına gelen enteresan olaylar...
"Bugünkü gün batımı fotoğrafım GTA'dan çıkmış gibi görünüyor."
"Başka bir martı üzerinde duran bir martı gördüm."
"Bu dişçi muayenehanesi çalılarını azı dişlerine benzeyecek şekilde kesiyor."
"Bu ağaç düz brokoliye benziyor."
"Kızarmış yumurtam civciv gibi görünüyor."
"Küçük baykuşa benzeyen bir mantar buldum."
"Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var."
"Yumurtaya benzeyen bir kaya buldum."
"Gözlüklerimdeki bu leke bir dağa benziyor."
"En yakın plajdaki kafe, plajdan bir kova çöp toplayanlara bedava içecek veriyor."
"Diş doktorumun banyosunun duvarında banyonun bir fotoğrafı asılı."
"Avustralya vergi beyannamem paramın nereye gittiğini gösteriyor."