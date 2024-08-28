3. Başarana Kadar Numara Yapın

Bu yöntem hemen hemen her beceri için geçerli olsa da, sosyal ortamlarda faydalıdır çünkü kendimizi bir arkadaşımızın arkadaşı gibi biriyle etkileşime girerken bulabiliriz. Bu gibi durumlarda, karşımızdaki kişiden her zaman hoşlanmayabiliriz ya da o bizden hoşlanmayabilir. Ancak, arkadaşça davranmak ve onlarla tanışmaya hevesli olmak, aslında onların da gelecekteki etkileşimlerde bizi görmek için heyecan duymalarını sağlayabilir - sonuçta ilgili herkesi birbirine yaklaştırır.