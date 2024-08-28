Herkes tarafından bilinmesi gereken 10 etkili psikolojik teknik nedir?
Toplum içinde neredeyse her zaman kendimizi ifade etmekte veya başkalarını etkilemekte güçlük çekiyor olabiliriz. Bu sebeple farklı yollar arayıp değişik taktikler geliştirmeye çalışırız. İşte, bu gibi durumlarda size yardımcı olabilecek 10 psikolojik teknik...
Beyinlerimiz inanılmaz derecede karmaşıktır ve bu da sosyal kaygı da dahil olmak üzere bir dizi duyguyu beraberinde getirir. Bununla birlikte, bu on psikolojik numara, özellikle sosyal ortamlarda başarılı olmanıza yardımcı olmak için sizi destekleyici nitelikte olacaktır.
PSİKOLOJİK HİLELER 1-3
1. Göz Teması
Bu, utangaçlık ve düşük özsaygıdan muzdarip olanlar için zor bir kavramdır. Buna karşın, araştırmalar göz temasının başkalarına daha çekici veya karizmatik görünmenizi sağlayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, bu zor ama yaygın beceriyi güçlendirmek için bazı yöntemlerin yararlı olduğu bulunmuştur.
Başka bir yere bakmaya çalışın
Karşınızdaki kişinin doğrudan gözlerine bakmak yerine yüzüne odaklanmak, hala konuşmaya dahil olduğunuz izlenimini verir. Ayrıca, göz temasını sürdürme becerinizi güçlendirmek için (gizlice) pratik yapmanıza yardımcı olabilir. Bu, biri konuşurken alnına veya yanaklarına bakmak ya da bakışlarınızı birkaç saniyede bir gözleri ve ağzı arasında kaydırmak olabilir.
Bir başka öneri de 50/70 kuralıdır. Esasen, konuşurken zamanın %50'sinde ve başkalarını dinlerken zamanın %70'inde göz teması kurmaktır.
2. Sakız Çiğnemek Gibi Psikolojik Hileler
Profesyonel bir ortamda bu psikolojik numara hoş karşılanmaz. Ancak sosyal ortamlarda sinir sistemini sakinleştirebilir. Ünlü psikolog Ryan Anderson şöyle açıklıyor: “Sakız çiğneyerek beyninizi rahat olduğunuzu düşünmesi için kandırmış oluyorsunuz.” Buna ek olarak, bir parça sert şeker emmek de benzer etkilere sahip olabilir.
3. Başarana Kadar Numara Yapın
Bu yöntem hemen hemen her beceri için geçerli olsa da, sosyal ortamlarda faydalıdır çünkü kendimizi bir arkadaşımızın arkadaşı gibi biriyle etkileşime girerken bulabiliriz. Bu gibi durumlarda, karşımızdaki kişiden her zaman hoşlanmayabiliriz ya da o bizden hoşlanmayabilir. Ancak, arkadaşça davranmak ve onlarla tanışmaya hevesli olmak, aslında onların da gelecekteki etkileşimlerde bizi görmek için heyecan duymalarını sağlayabilir - sonuçta ilgili herkesi birbirine yaklaştırır.
PSİKOLOJİK HİLELER 4-7
4. Kalıcı İzlenimler Yaratın
Başarılı bir ilk izlenime odaklanmak, üzerinde çok durulan bir kavramdır çünkü çoğu durumda etkileşimde bulunmak için sadece birkaç saniyemiz veya dakikamız olur. Bu, potansiyel yeni yatırımcılar ya da amirlerle tanışmak olabileceği gibi, bazen de sevdiklerinizin en çok sevdiği insanlarla tanışırken de olabilir. Hem kendinize güveninizi göstermek hem de karşınızdaki kişinin sizin varlığınızla rahatladığını hissetmesini sağlamak için ellerinizi birbirine sürtmeyi ve ardından sıkı bir tokalaşma gerçekleştirmeyi deneyin.
5. Birinin Adını Kullanın
Birçok durumda, biriyle konuşurken mümkün olduğunca sık onun adını kullanmanın büyük faydaları olabilir. Örneğin, başkaları sizden daha fazla değer gördüğünü veya saygı duyduğunu hissedebilir. Siz de daha cana yakın ve sevilebilir biri olarak görünürsünüz.
6. Zaman Zaman Başınızı Sallayın
Başkaları sizinle konuşurken ara sıra başınızı sallamanız, orada olduğunuzu ve konuşmaya katıldığınızı gösterir. Sadece uygun olduğunda başınızı salladığınızdan emin olun ve hafifçe sallayın çünkü aşırıya kaçmak samimiyetsizlik olarak algılanabilir.
PSİKOLOJİK HİLELER 7-10
7. Düşünüyorum Deme
“Bence” yerine “inanıyorum” demek, genellikle insanlara kendinize ve fikirlerinize güvendiğiniz izlenimini veren ince bir ifadedir. Lehçedeki değişiklik, “Sanırım”, “Bence” ve “Emin değilim” gibi ifadelerde olmayan bir sakinlik ve kesinlik gösterir.
8. Soru Sorun
Soru sormak hem sosyal hem de profesyonel ortamlarda iyi bir izlenim bırakabilir. Birinin iş ekibinin veya özel hayatının bir parçası olmak için ilgili, meşgul ve hevesli olduğunuzu gösterir.
9. Sosyal Medyadan Kaçınma Gibi Psikolojik Hileler
Bazı filtreler mükemmel ciltler ve saç günleri izlenimi veriyor. İnsanlar sadece istediklerini paylaşabiliyorlar, bu yüzden çoğu zaman sadece iyi olanı görebiliyoruz. Erimeden önceki ya da sonraki mutlu çocuk anları. Planlandığı gibi gitmeyen her şeyin stresinin olmadığı düğün fotoğrafları. Ya da o mükemmel görünümü elde etmek için harcanan zaman ve dramaların olmadığı mükemmel saç modelleri.
Sosyal medya iki ucu keskin bir kılıç olarak görülüyor. Bu nedenle, bu platformlara ara vermek, hayatınızdaki nimetlere odaklanmak ve kendinizi daha minnettar, ayakları yere basan ve özgüvenli hissetmenize yardımcı olacak birçok psikolojik hileden biridir.
10. Düşüncelerinizi Yeniden Çerçeveleyin
Hayat oldukça zorlayıcıdır. Bu nedenle, her zaman pozitif kalmak zordur. Neyse ki, ruh sağlığı uzmanları toksik pozitiflik diye bir şey olduğunu keşfettiler; yani her zaman olumsuz düşünceleri halının altına süpürme arzusu hissetmek ya da bir iş veya kişisel meseleyi ele alırken yüzleşme gibi zor şeyleri görmezden gelmek için baskı hissetmek. Bu stres faktörlerini görmezden gelmeye çalışmanın aslında ruh sağlığı üzerinde "toksik" bir etkiye sahip olabileceği ortaya çıktı.
Bunun yerine, yaptığınız hataları kabul etmeyi ve bir dahaki sefere nasıl daha iyi olabileceğinizi bulmayı deneyin. Daha fazla özgüven duygusu için, topluluk önünde konuşma gibi güvensiz hissettiğiniz şeyleri kabul edin. Kaygı ile ilişkili duyguları adlandırın, ardından eylemi uygulayın ve kendinize bu şeylerde iyi olduğunuzu söyleyin. Tekrarlamak ve beyninizi buna inanması için yeniden düzenlemek, sırayla, daha güvenli hissetmenizi ve sonunda başarmakta zorlandığınız şeylerde daha iyi olmanızı sağlayacaktır.
Kaynak: Mystical Raven