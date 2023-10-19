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        Haberler Yaşam Hayatta bir kez görülebilecek nadir şeyleri fotoğrafladılar

        Hayatta bir kez görülebilecek nadir şeyleri fotoğrafladılar

        Doğa her zaman şaşırtıcı ve büyüleyici şeyler sunmaya devam ediyor. Bazen bu şeyler o kadar nadir meydana gelir ki sadece ömrünüzde bir kez görebilirsiniz. İşte yaşadıklarıyla hayatta bir kez görülebilecek şeyleri fotoğraflayan insanlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:58
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        YAŞAYAN DİZORLARIN AYAK İZLERİ

        Kretase döneminin ilk yarısında yaşayan dizonırların ayak izleri, El Chocon, Arjantin.

        2

        STRANGER THİNGS KADROSUNA BENZEYEN BİR ARAKADAŞ GRUBU

        Reddit kullanıcısı Hamuktakali "Babam ve arkadaşları Stranger Things'in oyuncu kadrosuna benziyor"

        3

        FIRTINA SIRASINDA NEW YORK CİTY

        4

        SİNEMA EKRANLARININ ARKASI

        Reddit kullanıcısı "Acamu5x" sinema ekranlarının arkasında yer alan platformu paylaşıyor.

        5

        OLAĞANÜSTÜ TAŞ YAMAÇ

        Reddit kullanıcısı "outroversion" Norveç'te bulunan inanılmaz bir taş yamacı fotoğrafladı.

        6

        NADİR BİR ÖRÜMCEK AĞI

        Başka bir kullanıcı nadir görülen bir örümcek ağı biçimini fotoğrafladı.

        7

        "İŞE GİDERKEN"

        "thecrookedcompass" adlı Reddit kullanıcısı işe giderken karşılaştığı manzarayı fotoğrafladı.

        8

        TELETABİLER

        Bir kullanıcı "Teletabilerin" kostümlerini çıkarırken fotoğraflanan halini paylaştı.

        9

        UZUN SÜRE UYUYAN BİRİ

        Banyoda uzun süre uyuyakalan bir kullanıcı elinde meydana gelen değişimi fotoğrafladı.

        10

        BİR GÖKKUŞAĞININ BAŞLANGICI VE SONU

        Başka bir kullanıcı gökkuşağının başlangıcı ve sonunu fotoğrafladı.

        11

        FİL YIKANIRKEN SU FİLİN ŞEKLİNİ ALIYOR

        Bir fil yıkanırken kullandığı su filin suratının şeklini alıyor.

        Kaynak: Reddit, Bright Side, Imgur, Natgeo

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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