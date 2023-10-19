Hayatta bir kez görülebilecek nadir şeyleri fotoğrafladılar
Doğa her zaman şaşırtıcı ve büyüleyici şeyler sunmaya devam ediyor. Bazen bu şeyler o kadar nadir meydana gelir ki sadece ömrünüzde bir kez görebilirsiniz. İşte yaşadıklarıyla hayatta bir kez görülebilecek şeyleri fotoğraflayan insanlar
YAŞAYAN DİZORLARIN AYAK İZLERİ
Kretase döneminin ilk yarısında yaşayan dizonırların ayak izleri, El Chocon, Arjantin.
STRANGER THİNGS KADROSUNA BENZEYEN BİR ARAKADAŞ GRUBU
Reddit kullanıcısı Hamuktakali "Babam ve arkadaşları Stranger Things'in oyuncu kadrosuna benziyor"
FIRTINA SIRASINDA NEW YORK CİTY
SİNEMA EKRANLARININ ARKASI
Reddit kullanıcısı "Acamu5x" sinema ekranlarının arkasında yer alan platformu paylaşıyor.
OLAĞANÜSTÜ TAŞ YAMAÇ
Reddit kullanıcısı "outroversion" Norveç'te bulunan inanılmaz bir taş yamacı fotoğrafladı.
NADİR BİR ÖRÜMCEK AĞI
Başka bir kullanıcı nadir görülen bir örümcek ağı biçimini fotoğrafladı.
"İŞE GİDERKEN"
"thecrookedcompass" adlı Reddit kullanıcısı işe giderken karşılaştığı manzarayı fotoğrafladı.
TELETABİLER
Bir kullanıcı "Teletabilerin" kostümlerini çıkarırken fotoğraflanan halini paylaştı.
UZUN SÜRE UYUYAN BİRİ
Banyoda uzun süre uyuyakalan bir kullanıcı elinde meydana gelen değişimi fotoğrafladı.
BİR GÖKKUŞAĞININ BAŞLANGICI VE SONU
Başka bir kullanıcı gökkuşağının başlangıcı ve sonunu fotoğrafladı.
FİL YIKANIRKEN SU FİLİN ŞEKLİNİ ALIYOR
Bir fil yıkanırken kullandığı su filin suratının şeklini alıyor.
Kaynak: Reddit, Bright Side, Imgur, Natgeo