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Haydari nasıl yapılır?

Haydari tarifi, yapımı oldukça kolay lezzetine doyum olmayan nefis bir meze olan haydarinin yapılışını sizler için araştırdık. Pratik ve görsel olarak da çok şık görünen haydari tarifi çok basit. İşte Haydari yapımı

haydari tarifi

Haydari Nasıl Yapılır?

Haydari bir meze çeşididir. Genellikle et yemeklerinin yanında sunulan haydari Türk yemek kültürünün çok bilinen mezeleri arasında en çok sevilenlerinden birisidir. Yapımı da oldukça pratiktir.

Haydari Tarifi Malzemeleri:

  • 1,5 su bardağı  süzme yoğurt
  • Yarım demet dereotu
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, nane, pul biber

Haydari Tarifi Hazırlanması:

  • Öncelikle sarımsaklar soyulur ve havanda ezilir. 
  • Bir kabın içerisinde süzme yoğurt az suyla inceltilir. 
  • Kıyılmış dereotu tuz, sarımsak, zeytinyağı, nane ve pul biber eklenerek hepsi karıştırılır. 
  • Haydari servise hazırdır. 
  • Afiyet olsun!

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