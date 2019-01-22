Haydi çocuklar müzeye

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Rezan Has Müzesi, çocukların yapıcı ve yaratıcı düşünce sisteminin gelişmesi amacıyla 'Eğitim Atölyesi' düzenliyor. Atölyede, 5 – 10 yaş arasındaki çocuklar yaşayarak, oynayarak ve eğlenerek kültür varlıklarını sevme ve koruma bilincine sahip olurken, aynı zamanda geçmişi öğrenerek bugünü ve geleceği ilişkilendirebilecek.
ÇAMURDAN HAYVAN FİGÜRLERİ
Rezan Has Müzesi'nin çocuklar için düzenlediği eğitim atölyelerinde, 5 - 6 yaş grubundaki çocuklar Rezan Has Müzesi bünyesinde bulunan 'Toprağın Mirası' sergisinde tarih öncesine ait eserlerle tanışacak. O dönemdeki insan ve yaşamı hakkında fikir sahibi olduktan sonra, atölye çalışmalarında, çamuru malzeme olarak kullanarak, farklı formlarda hayvan figürleri şekillendirecek.
ÇAMURDAN HİKAYEM
Çamurdan Hikayem Atölyesi; arkeolojik çağların ve o çağlara ait seçilmiş eserlerin anlatıldığı Toprağın Mirası sergisi kapsamında, 7 - 10 yaş grubu çocukları ağırlayacak. Kırmızı çamur, şekillendirme aletleri, tahıllar (buğday, pirinç) ve tahta çalışma zemini ile çamurdan tabletlerin üzerinde kendi çamurdan hikayelerini oluşturabilecekler.
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