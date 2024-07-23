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        Haberler Bilgi Gündem Haydi Filenin Sultanları! Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Paris Olimpiyatları)

        Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Bu kapsamda, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maç programı da netlik kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda madalya almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 21:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:40
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        Haydi Filenin Sultanları! A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi Hollanda olurken Filenin Sultanları’nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Kadroda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Zehra Güneş, Eda Erdem, Melissa Vargas gibi oyuncular bulunuyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

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        TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

        Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.

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        TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Hollanda voleybol maçı 29 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Mücadele 10.00'da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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