Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Bu kapsamda, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maç programı da netlik kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda madalya almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Haydi Filenin Sultanları! A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk rakibi Hollanda olurken Filenin Sultanları’nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Kadroda; Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Zehra Güneş, Eda Erdem, Melissa Vargas gibi oyuncular bulunuyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Hollanda voleybol maçı 29 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Mücadele 10.00'da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.