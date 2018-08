Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlıkların çocuklara hizmet için var olduğunu belirterek, "Bu projede inanılmaz bir emek var. Çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve teveccühüyle, göreve geldiğim günden beri gerçekten heyecanlıyım" diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Sevgili federasyon başkanımız Hido'ya teşekkür ediyorum. Bana geldiğinde, 'Bir senedir uğraştığımız bir protokol var. Bu protokol bir türlü yapılamıyor.' dedi. Hızlıca protokole baktım ama hızlıca dediğim bir dakika sürdü. 'Protokol, kahvenizi içene kadar tamamlanıyor' dedim. Sanırım espri yaptığımı zannetti. Çünkü yüzünde bir sevinç ifadesi yoktu. Ekip arkadaşlarımız işin bürokratik cephesini hallettiler. Gerçekten iş yapalım ve üretelim. Bu bakanlıklar çoçuklara hizmet için var. Biz onların gelecek tasavvuru için buradayız. Bunlar bir hizmet vesilesi ve aracı. Bu projede inanılmaz bir emek var. Bu projede çocuklarımızın sporla ve sanatla buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sporun ile sanatın ince ayarından geçmemiş olan çocukların, şahsiyet ve duygu eğitimi tamamlanamaz. Bundan dolayı biz bu meseleyi, yani sporu ve sanatı ısrarla ve ısrarla vurgulayacağız."

Bakan Ziya Selçuk, bir kaç ay önce yaşadığı bir olayı da paylaşarak, "Bir okul bahçesinde çocukları gördüm. Basket potasının önünde bir çocuk vardı. Elinde top yok ama potaya bakarak, vücudunu esnetiyordu. Orada bir top ve saha eksikti. Aynı zamanda kırık potanın düzelmesi lazımdı. O çocuğun hareketini destekleyen bir hareket olarak, ben bizim projemizi çok çok önemsiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte olmaktan şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: BU ÜLKENİN GENÇLERİNE İNANDIK, GÜVENDİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukların ve gençlerin emniyeti ile huzurunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Haydi Sahaya projesi, sadece inşaat projesi değil, bu çalışma aynı zamanda bir barış, bir sevgi ve bir kardeşlik projesi." değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bundan sonra da çok güzel işbirlikler için bir arada olacağını anlatan Kasapoğlu, "Bugün de hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Türkiye Basketbol Federasyonu ile çok güzel bir projeyi harekete geçirmek için bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz son 15 yılda ekonomik, sosyal ve sportif anlamda çok ciddi merhaleler katetti. Bu ülkenin gençlerine inandık ve güvendik. Gençlere nasıl bir ülke bırakacağımız kadar, Türkiye'yi nasıl bir gençliğe emanet edeceğimiz de oldukça önemli bir konu." şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz sadece milletimizin değil, dünyanın umududur." diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan geleceğimiz adına çok şeyler bekliyoruz. Umutlarımızın gerçekleşmesi adına gençlerimizin sağlıklı, enerjik, güçlü nesiller olarak yetiştirilmesini sağlamakla yükümlüyüz. Bunun en önemli yollarından biri de mutlaka spor. İstiyoruz ki ülkemiz bir spor ülkesi olarak anılsın. Spor bir çok toplumsal sorunun çözümünde eşsiz bir anahtardır. Bu anlamda terör ile bağımlılıkla mücadelenin koruyucu ve önleyici ayağında sporu en etkin şekilde devrede tutmamız gerekiyor. Bunun için bugün kıymetli bakanımızın, kıymetli federasyon başkanımızın desteğiyle, önemli bir seferberliği, basketbol seferberliğini başlatıyoruz. Bu, basketbolu her yere taşıma seferberliği. Basketbola yeni yıldızlar, yeni dev adamlar kazandırmayı hedefliyoruz. Türk sporuna büyük faydalar sağlayacak bu protokolün bir paydaşı, bir unsuru olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz."

TÜRKOĞLU: UMUDU EKTİĞİNİZ YERDE BAŞARI, BARIŞ, BİRLİKTE VE GÜZELLİK BİÇERSİNİZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, törendeki konuşmasında, "Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin sporla buluşmasını, gelişimlerinde ve olgunlaşmalarında sporun öğrettiği değerleri hayatlarına dahil etmelerini çok önemsiyorum." açıklamasında bulundu.

Kendi hayatını değiştiren ve şekillendiren basketbolun, Türkiye'nin her yerinde izlenmesini, her mahallesinde oynanmasını arzu ettiğini dile getiren Türkoğlu, "12 milyonu aşkın gencin, nüfusumuzun gücünü, enerjisini ve potansiyelini derinden hissediyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, spora olan desteğini her zaman ifade etmiştir. Basketbolun yaygınlaştırılması için yüksek beklentilerini kendileri bana dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız basketbolun iyi olması için ortaya koyduğumuz bu projenin de fikir lideridir. Umudu ektiğiniz yerde, başarı, barış, birlik ve güzellik biçersiniz." diyerek görüşlerini aktardı.

Başkan Türkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, eşsiz güzelliklere sahip olan ülkemizin dört bir yanına basketbolu götürerek, sporun, kardeşliğin ve umudun tohumlarını ekmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek kamu, gerekse de özel kurumlarla basketbolu yaymak için çeşitli çalışmalar yaptık. Bu sebeple, Haydi Sahaya projesiyle, çerçevesi çizilmiş, hedefleri belirlenmiş, hızlı aksiyon alacağımız proje ortaklarımızın bütçelerine uygun paketler hazırladık. Hedefimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretimdeki okulların bahçelerinde yarı veya tam sahaları yaparak, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak. Sporun getirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerini aşılayarak, onların sağlıklı gelişmelerini sağlamak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz."

Türkiye'nin 81 ilinde düzenli olarak basketbol sahası yapmaya başlayacaklarının müjdesini veren Hidayet Türkoğlu, "Bize destek veren kurumlar en az 10 saha olmak üzere, 30 veya 50'lik saha paketleriyle projeye katılabilecekler. Sahaların yapımını sağlayarak, okullarımıza teslim edeceğiz. Büyük bir hayalle yola çıktık. İzmit Belediyesi ve TOKİ ile ilk adımlarını attığımız ortak saha yapımlarını, tüm belediye ve ticaret odalarıyla yürütmek arzusundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

İmza töreninde, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri, Milli Takımlar ve Erkek Liglerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Semih Erden ile Doğuş Balbay, eski milli kadın sporcular Yasemin Horasan ve Nevriye Yılmaz da yer aldı.

