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2 saat 40 dakika boyunca buzun içinde kaldı

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) Alaska eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Michael McCastle, buz dolu kutunun içerisinde 2 saat 40 dakika kaldı

Hayır işi için yaptı... 2 saat 40 dakika sürdü!
DHA

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) Alaska eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Michael McCastle, buzlu kutusunun içerisinde 2 saat 40 dakika kaldı... McCastle, bu girişimiyle rekor kırdığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre ABD donanması eski askeri McCastle hayır işi girişimi olan '12 Labors Project' isimli projeye destek olmak için buz dolu kutuya girdi.

McCastle, 2 saat 40 dakika boyunca buzun içinde durmayı başardı. McCasttle, o anları kayda aldırdı.

McCastle'nin kırdığı rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündüğünü ifade ederek, "Rus askerlerine hayatta kalma dersi veriliyor. Ben bu rekoru 1 dakikadan fazla kırdım. Rekor benim" dedi.

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