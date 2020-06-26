Hayırhane ile ailelerin ihtiyaçları gideriliyor

Yarın sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

AA

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve ramazan ayı dolayısıyla 11 Mayıs'ta kurulan Hayırhane'de hayırseverlerin desteğiyle ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Cami imam ve müezzinleri ile Kur'an kursu öğreticilerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere, verilen kartlarla alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Hayırhane ile 1 ayda bin aileye yardım gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şube Sorumlusu ve Hayırhane yetkilisi Muhammed Koldemir, yaptığı açıklamada, tüm yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurdukları ekiplerle canı gönülden çalıştıklarını belirtti.

Kadirşinas bağışçıların bağışlarını en doğru şekilde ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çabaladıklarını kaydeden Koldemir, salgın hastalık sürecinde ekonomik zorluk yaşayan ailelere yönelik İl Müftülüğü koordinesinde Hayırhane açtıklarını, salgın ve ramazan ayı boyunca yaklaşık bin aileye yardımcı olduklarını bildirdi.

Ailelere 100'er liralık alışveriş kartı verdiklerini anlatan Koldemir, şöyle konuştu:

"Hayırhanemizde gıda, konfeksiyon, ayakkabı ve temizlik malzemelerinin bulunduğu odalarımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyacına göre alışveriş yapıyor. Hayırhaneyi büyüttük. Hedefimiz 1 ay boyunca 3 bin aileye ulaşmak. Her bir aileyi 4 kişiden hesap edecek olursak doğrudan 12 bin kişiye etki etmiş olacağız."