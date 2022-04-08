Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel Cuma mesajları: 8 Nisan resimli, dualı, uzun ve kısa Hayırlı Cumalar sözleri ve mesajları

Hayırlı Cumalar! Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte sevdiklerine ‘Cumanız Mübarek Olsun’ mesajı atmak isteyen binlerce Müslüman, en güzel, uzun, kısa, ayetli, hadisli ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 8 Nisan Ramazan özel Cuma sözleri ve kutlama mesajları

  • 01
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Tüm islam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma gününün heyecanını yaşıyor. Müslümanlar bugün cemaatle Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecekler. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen binlerce vatandaş en güzel resimli, uzun, kısa, ayetli ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajlarını araştırmaya başladı. İşte, 8 Nisan Ramazan ayına özel hadisli ve dualı Cuma kutlama sözleri ve mesajları…
  • 02
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

     
  • 03
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
  • 04
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • 05
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • 06
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
  • 07
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 08
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • 09
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…
  • 10
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.
  • 11
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…
  • 12
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar...
  • 13
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Yüreğimizde kabul olunması gereken duaları "Cuma" hürmetine sen kabul et Allah'ım... Cumanız mübarek olsun.
  • 14
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    HADİSLİ DUALI CUMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • 15
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    ALLAH’IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu ‘Cennetinle, cemalinle müserref eyle’ (Amin)
  • 16
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed”ıye, No: 910)
  • 17
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Ya Rab! Sana layık kul, Efendimize layık bir ümmet olmayı nasip et... Hayırlı Cumalar...
  • 18
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
  • 19
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun… Hayırlı Cumalar…(Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, İbni Mace)
  • 20
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)
  • 21
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler. Hayırlı Cumalar
  • 22
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Mutlu Cumalar…
  • 23
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.
  • 24
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz! Hayırlı Cumalar...
  • 25
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Öyle bir dua et ki; Günahın tövbeninnbüyüklüğünden ağlasın. Şeytandan Yaradan'a sığın ki, nefsin seni değil, sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar...
  • 26
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı Cumalar...
  • 27
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

    Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar…
  • 28
    Hayırlı Cumalar mesajı, En güzel resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajları! 8 Nisan Ramazana özel anlamlı, yeni Cuma sözleri ve kutlama mesajları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.