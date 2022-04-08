Tüm islam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma gününün heyecanını yaşıyor. Müslümanlar bugün cemaatle Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecekler. Sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen binlerce vatandaş en güzel resimli, uzun, kısa, ayetli ve hadisli Cumanız Mübarek olsun mesajlarını araştırmaya başladı. İşte, 8 Nisan Ramazan ayına özel hadisli ve dualı Cuma kutlama sözleri ve mesajları…