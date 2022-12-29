Cuma günü İslam aleminde ayrı bir yere sahiptir. Bu anlamlı günü mesaj ve sözler aracılığıyla paylaşmak isteyen kişiler için en yeni, dualı, hadisli, anlamlı kısa ve uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte bu anlamlı günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları...