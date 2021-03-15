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Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da çalışma başlatan hayırsever çift, Ağrı Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan öğrencileri hediyelerle mutlu ediyor.

Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor
AA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Lütfü ve hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, zorlu kış şartlarında ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrenciler için yardım çalışması başlattı.

Çift, yurdun dört bir yanından farklı mesleklerden yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri bot, mont, atkı ve bereleri, karla kaplı dağlardaki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıyor.

Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Türkmen ve Demirtepe köylerine giden Yiğit çifti ve beraberindeki gönüllüler, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden gönüllüler, burada 60 öğrenciye bot, mont ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Okullardaki elektrik tesisatlarını da onarıp ampul ve prizleri değiştiren gönüllüler, ayrıca öğrencilere ve köylerdeki çocuklara pasta ve pizza ikram etti.

Lütfü Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde birçok köye giderek kışlık yardım dağıttıklarını söyledi.

Eşiyle Ağrı'da zor şartlarda eğitim gören çocuklar için yardım seferberliği başlattıklarını dile getiren Yiğit, "Hem Ağrı'dan hem de Türkiye'nin her yerinden bize destek geldi. Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, doktorlar, hakimler ve özellikle Polis Özel Harekat'tan arkadaşlar yardım gönderdi. Yardım eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bugüne kadar köy okullarında 500 öğrenciye yardımları ulaştırdık." dedi.

Yiğit, yardımlarını hayırseverlerin desteğiyle sürdüreceklerini bildirdi.

Çocukların yüzündeki gülümsemeyle mutlu olduklarını anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın coğrafyası gerçekten Norveç'ten daha güzel. Büyük Ağrı Dağı ve küçük Ağrı Dağı başta olmak üzere böyle bir coğrafyadaki çocukların mutluluğuna ortak olmak bir Samsunlu ve Karadenizli olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonra hedefimizde 10 okul daha var. Biz de bu bayrağın altında doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz. Biz de yardımlar aldık ve bunun mutluluğu tarif edilemez. Buradaki çocuklar mont ve bottan ziyade ilgiye de muhtaç. Onlarla ilgilenmemiz ve onların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor."

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