AA

Merkezde eğitim gören gençler topladıkları zeytinlerin bir kısmını sofralık olarak ayırırken bir kısmını da zeytin fabrikalarına götürüp yağ elde ediyor.Kursiyerler daha sonra elde ettikleri ürünleri ilçedeki yurtlarda kalan öğrencilere ulaştırıyor.Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, hayırseverlerle öğrenciler arasında köprü görevi üstlendiklerini söyledi.Kerimoğlu, hayırseverlerin öğrencilere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.Gençlik merkezi gönüllüsü Fatma Akarca ise yurtlarda kalan öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmanın önemli olduğunu belirtti.