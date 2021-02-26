Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak

Şanlıurfa İl Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 90 ev inşa edilecek.

Hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 90 ev yapılacak
AA

İl Müftüsü Mehmet Taştan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, uzun yıllardır yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'deki mazlumlara destek verdiğini söyledi.

Bombalardan kaçan insanların İdlib'de yaşamaya başladığını ve burada da çeşitli saldırılara maruz kaldığını anlatan Taştan, Türkiye Diyanet Vakfının kentte çadırlarda kalanlara yönelik "İyilik Konutları" inşa ettiğini belirtti.

Taştan, bu kapsamda İl Müftülüğü olarak "Şanlıurfa'dan İdlib'e 63 Konut" projesi başlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerek vatandaşlarımız gerek personelimizin yardımlarıyla 63 sayısını çok daha fazla aşarak yaklaşık 540 bin lira toplandı. Bir evin maliyeti 6 bin lira olunca şu anda 90 ev yapacağız inşallah. Biz 540 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine göndereceğiz, müteahhitlerle yapılan anlaşma kapsamında bu paranın tekabül ettiği evler yapılacak."

Kampanyaya katkı sunanlara teşekkür eden Taştan, dünyadaki savaş, açlık ve salgınların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME