Yerel seçimlere sayılı günler kala kadın muhtar adayları da sloganları ve vaatleriyle seçmenlerin karşısına çıkıyor. İşte o adaylardan biri de İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Haykıran Köyü muhtar adayı Müşerref Aydın. 1991 Menemen doğumlu olan Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi İktisat bölümü mezunu. Üniversite eğitimi yılları dışında köyünden hiç ayrılmayan Aydın, mezuniyetinin ardından yine soluğu çok sevdiği köyünde almış.

"Çevremdeki insanlara muhtar adayı olmayı düşündüğümü söylediğimde, beni desteklediler ben de bu aldığım güçle muhtar adayı olmaya karar verdim" diyen Müşerref Aydın, ekonomik ve sosyal projeleriyle köyünde çıtayı yükseltip 'dijital teknoloji' ile dünyaya açılan 'ortak yönetim' vaadinde bulunuyor. Aydın, "Haykıran, Menemen’e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 450 haneli şirin bir köy. Köyümüz dünyaca ünlü sultaniye çekirdeksiz üzümü üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ailemde bir üzüm üreticisi olduğundan tarımın ne kadar meşakkatli bir faaliyet olduğunu bizzat yaşayarak biliyorum. Amacım köylümüzün hayatını daha kolaylaştıracak ve yorgunluklarını bir nebze unutturacak bir köy ortamı yaratmak. Bunun içinde ben ve ekibim tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

'ÖNCE HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Muhtarlık yarışında seçmenlerin karşısına birçok projeyle çıkan Müşerref Aydın, "Ekip olarak bu projelerde öncelik sırası belirledik. İlk olarak köy yolu, aydınlatma gibi insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak altyapı hizmetlerine yöneleceğiz. Daha sonra köyümüzün adını duyuracak ve insanlarımızın bu faaliyetlerden gelir elde etmesini sağlayacak projelerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'FESTİVALLE GELİR ELDE EDİLECEK'

Haykıran Köyü'nün önemli bir üzüm üreticisi olduğunu hatırlatan Aydın, "Her sene bağ bozumu şenlikleri yapmayı ve bu şenlikleri zamanla en az üç gün sürecek geleneksel bir festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu festival köyümüze önemli bir sosyal faaliyet kazandıracak ve köyümüzün adını duyuracağız. Ayrıca bu festivalle insanımız gelir elde edecek" şeklinde konuştu.

'KÖYÜMÜZÜ DİJİTAL ORTAMA TAŞIYACAĞIZ'

Dijital dünyanın önemli çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Müşerref Aydın, şunları söyledi: "Köyümüzün hali hazırda bir web sitesi yok. Genç bir ekip olduğumuz için bu web sitesini kendimiz yapacağız. Bu web sitesi vasıtasıyla köyümüzü dijital ortamda tanıtacağız. Zamanla ev kadınlarımız el emeklerini web sitesi üzerinden satabilecek. Böylelikle, insanımıza çiftçiliğin yanında ek bir gelir kapısı açmış olacağız. Köyümüzdeki kamera sistemini yenileyeceğiz ve kuracağımız web sitesi vasıtasıyla dünyanın her yerinden köyümüzün güzelliklerinin görünmesini sağlayacağız."

'KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Kültür alanında yapmayı planladığı projelerine de değinen Aydın, "Köyümüzdeki eski okul alanı köylüye tahsis edilmiş durumda. Burayı daha işlevsel hale getirecek bir kültür merkezi haline dönüştüreceğiz. Bu alanda kadınlarımız ve gençlerimiz için mesleki kurslar açacağız" dedi.

'MAAŞLAR KÖYDE ÇEKİLECEK'

Özellik yaşlıların maaş çekme sıkıntısını çözmeye çalışacaklarını kaydeden Aydın, "Köyümüzdeki insanların banka işlemleri için Menemen’e gitmeleri gerekiyor. Bu da özellikle yaşlı vatandaşlarımızın maaşlarını çekeceği zamanlarda veya şehir dışında yakınlarına para gönderileceği zaman sorun teşkil ediyor. Bu sebeple gerekli girişimlerde bulunarak köyümüze bir bankamatik getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



'HERKES DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞACAK'

Muhtarlık olarak köyümüzdeki tüm insanların düşüncelerini paylaşmak için senede en azından 2 kere, hayata geçirmeyi planladıkları kültür merkezinde toplantılar yapacaklarını vurgulayan Haykıran Köyü muhtar adayı Müşerref Akay, "Toplantılar ile neler yaptık? Neleri yapmamız gerekiyor? Neleri daha iyi yapabiliriz? Bu konuları tartışacağız. Adaylık düşüncemin oluştuğu ilk andan beri sloganımız 'gelin bu yolda beraber yürüyelim'" şeklinde konuştu.