Haymana'da Kent Meydanı Projesi

Ankara'nın Haymana ilçesinde Kent Meydanı Projesi uygulanacak. Projeye ilişkin açıklama yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kent Meydanı Projesi'nin ilçeye turistik cazibe kazandıracağını belirtti.

Haymana Kent Meydanı'nın sadece bir buluşma noktası değil, tarihle geleceğin birleştiği bir alan olacağını vurgulayan Koç, "Bu projeyle hemşehrilerimize kültür ve tarihle iç içe, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyoruz. Meydanın tamamlanmasıyla Haymana'nın turistik cazibesi artacak, sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez oluşturulacak" dedi.