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Hayran bırakan güzellik 'şakayık'

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen koruma altındaki latince ismi 'Paeonia Turcica' olan şakayık çiçeği, rengi ve gösterişiyle görsel şölen oluşturuyor. Endemik türler arasındaki çiçeği koparana 80 bin 465 lira ceza uygulanıyor

Hayran bırakan güzellik 'şakayık'
İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı!
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DHA

İsminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağlarının 1100, 1800 rakımlarında yetişiyor.

DHA'nın haberine göre 'Yörük Gülü' olarak da bilinen çiçek, nisanın son, mayısın ilk haftasında açmaya başladı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mahallesi Sarıçınar mevkisinde açan çiçekler, ziyaretçilerine rengi ve gösterişiyle görsel şölen sunuyor.

Ormanın içindeki diğer çiçeklerle rengarenk görüntü oluşturan ve kendine has bir kokusu olan çiçek, doğa sevenlerin ve yürüyüş tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçiler, hem bölgede doğa yürüyüşü yapıyor hem de çiçeklerle fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştiriyor.

DİKKAT! CEZASI VAR

Doğa yürüyüşü sırasında Sarıçınar mevkisinde rastladığı şakayıklarla fotoğraf çektiren kaya tırmanış sporcusu Sema Doğan, "Görünümüyle büyüleyici güzelliği sahip. Yürüyüş sırasında çiçeğin açtığını fark ettim. Fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştirmek istedim. Korunması gereken endemik tür. Kayaların arasında, ağaçların arasında rengiyle çok güzel görünüyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, şakayık, 'Ayı gülü', 'Yörük gülü' olarak da bilinen endemik türler arasındaki 'Paeonia Turcica' çiçeğini koparana ilgili yasa kapsamında 80 bin 465 lira ceza uygulanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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