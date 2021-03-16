HAYRANLARINI KIRMADI

Kapının önünde usta oyuncuyu bekleyen hayranları, hem imza alıp hem de fotoğraf çektirmeye çalıştı. 80 yaşındaki Al Pacino da sevenlerini kırmadan onların isteklerini yerine getirmeye çalıştı.

Ancak bir süre sonra hayranlarıyla başa çıkamayınca Pacino'nun imdadına korumaları yetişti ve usta oyuncuya arabaya gidene kadar eşlik etti.