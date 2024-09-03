Hayranlarıyla Bodrum'da buluştu

Kenan Doğulu, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

KerkiSolfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm biletlerin günler önce tükendiği konserde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, muhteşem performansının yanı sıra sahnedeki ustalığı ile müzikseverleri bir kez daha etkiledi.