Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA

Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyündeki hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Bölgeye, Lüleburgaz Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.