Hayvan Hakları Federasyonundan

AA

Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğinin olduğunun altını çizerek, bu dönemde doğru kaynaklardan edinilen bilgilere itibar edilmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün, Türkiye'de de görülmesinin ardından, birçok hayvanseveri tedirgin eden mesajları yayınlayanların suç işlediğini dile getiren Tutkun, "Koronavirüs, insandan insana bulaşıyor. Köpek ya da kedilerden insanlara bulaşması söz konusu değil. Kedi ve köpeklerle birlikte yaşayan insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğuna dair birçok araştırmanın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, koronavirüs ile mücadelede güçlü bağışıklığın önemini de hatırlatıyor. O yüzden evinizdeki hayvanlardan zarar geleceği yanılgısına kapılmayın lütfen." diye konuştu.

Tutkun, "Bazı vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylemlere inanıp evcil hayvanlarını terk etmeye başladı. Virüsten korktukları gerekçesiyle evdeki hayvanlarını barınaklara bırakmak isteyenler oluyor. Yıllardır beraber yaşadığımız evcil hayvanlarımızın insanlara virüs bulaştırabileceği ile ilgili hiçbir bilimsel kanıt yok." ifadelerini kullandı.

- "Kapı önlerine su ve mama koyalım"

Özellikle kafeterya ve restoranların geçici süreyle kapatılmasının ardından sokak hayvanları için besin bulmakta güçlük çekildiğini vurgulayan Tutkun, "Tıpkı biz insanlar gibi günlük beslenme ve suya ihtiyaç duyan hayvanların canı, bu zamana kadar olduğu gibi duyarlı insanların merhamet ve vicdanına emanet. Bu zor günlerde onları da unutmayalım. Kapı önlerine su ve mama koyalım." diyerek sözlerini tamamladı.



