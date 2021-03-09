Hayvan hakları savunucularından Küçükçekmece Belediyesine tepki

AA

Küçükçekmece Hayvan Hakları Platformu Başkanı Arzu Söğüt, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi önünde, grup adına yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve barınakta yaşandığı öne sürülen görüntülerin herkesi üzdüğünü söyledi.

Söğüt, yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılmadığını belirtti.

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için işten çıkarıldığını öne süren Hacı Yılmaz da barınaktaki hayvanların bakımsızlıktan öldüğünü anlattı.

Yılmaz, "Ben bu videoların yayılmasına sebep oldum. Ondan sonra da işimden çıkarıldım tehdit edilerek. Bugün savcılıkta suç duyurusunda bulundum çünkü ailem ve kendimle tehdit ediliyorum, doğruları söylediğim için. Beni evden aldırmakla tehdit ediyor." diye konuştu.

Merkezde yaşanan sorunları üst yönetime bildirmek isterken işten çıkarıldıklarını iddia eden Soner Özcanlı ve Recep Duman da yaşadıklarını paylaştı.