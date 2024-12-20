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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hayvan yetiştiricileri, 2025'te tarımsal üretim seferberliği bekliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hayvan yetiştiricileri, 2025'te tarımsal üretim seferberliği bekliyor

        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni yıl beklentilerine ilişkin, "Tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve gıda israfının önlenmesi için topyekun seferberlik ilan edilmeli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:36
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        Hayvan yetiştiricileri, 2025'te tarımsal üretim seferberliği bekliyor
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        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında, küçükbaş hayvancılık sektörünün 2025 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Küçükbaş hayvan sayısı ve veriminin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini belirten Çelik, kırmızı et üretiminin artırılması halinde ülke gündemini sürekli meşgul eden et fiyatları ve beraberindeki ithalata ilgili sorunların ortadan kalkacağını bildirdi.

        Çelik, hem üreticilerin hem tüketicilerin mutlu olacağı bir yıl temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki yılın, üreticilerimizin çok daha fazlasını ürettiği, tüketicilerimizin ise en uygun fiyatlarla daha çok tükettiği, iki kesimin de mutlu olacağı bir yıl olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "HAYVANCILIĞA VERİLEN DESTEKLER ARTIRILMALI"

        2025'in girdi maliyetlerinin de düştüğü bir yıl olmasını beklediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve gıda israfının önlenmesi için topyekun seferberlik ilan edilmelidir. Üretimin artırılması için seferberlik yolundaki tüm sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunlardan en önemlisi yetiştiricilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu sağlanamazsa üretimde beklenen gelişmeyi sağlayamayız. Bu anlamda yetiştiricilerimizi en çok zora sokan yem giderleridir. Mutlaka yem konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve özellikle de kaba yem üretimine olduğundan çok fazla önem verilerek, mevcut olan kaba yem açığı kapatılmalıdır. Hayvancılığa verilmekte olan destekler daha fazla artırılıp, sektöre olan olumlu yansımalarına devam edilmelidir."

        Çelik, gelecek yıl küçükbaş hayvancılıkta belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için birliklerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konuda somut adımların atılması sektörümüze çok önemli bir ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki yıllarda da her daim desteğini yanı başımızda gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımızla el ele vererek bu sektörü zirveye taşımak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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