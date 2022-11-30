HAYVANA EZİYET | Bir barınakla daha ilgili inceleme başlatıldı! - Öne çıkan haberler

Bir barınakla daha ilgili inceleme başlatıldı! 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı geçici hayvan barınağında, kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI DHA'da yer alan habere göre ölen köpeklerin kafeslerdeki fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Odunpazarı Belediyesi, geçici hayvan barınağını basın mensuplarına ve hayvanseverlere açtı. Veterinerler eşliğinde barınağı gezen hayvanseverler, görevlilerden bilgi aldı.

İNCELEME YAPILIP TUTANAK TUTULDU Köpeklerin öldüğü iddiasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri barınakta inceleme yaparak tutanak tuttu.

"GEÇEN YIL BARINAĞA GETİRİLEN KÖPEKLERDİ" Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, fotoğrafların geçen yıl kötü durumda barınağa getirilen ve tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan köpeklere ait olduğunu açıkladı.