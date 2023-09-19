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        Haberler Yaşam Hayvanat bahçesindeki pandalar jetlag yaşıyor olabilir

        Hayvanat bahçesindeki pandalar jetlag yaşıyor olabilir

        Hayvanat bahçesinde esaret altında tutulan pandaların uzun uçak yolculukları sonrası, vücudun zaman uyumunu sağlayan biyolojik ritmin bozulmasıyla ortaya çıkan jetlag yaşayabileceği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:27
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        İskoçya'daki Stirling Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesinden 13 araştırmacı, hayvanat bahçesinde doğup büyüyen 11 pandanın davranışlarını bir yıl boyunca her ay inceledi.

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        Araştırmada, pandaların alışkın oldukları habitatları dışında yaşaması sonucunda, çevre koşullarına tam olarak uyum sağlayamama ve senkronizasyon sorunları yaşadığı belirlendi.

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        Pandaların davranışlarını pozitif, negatif ve nötr olarak kategorilere ayıran araştırmacılar, pandaların vücutlarının insanlar gibi 24 saatlik döngüde çalıştığını, bu döngünün de ortam ve çevreden gelen uyarılara bağlı olarak değiştiğini tespit etti.

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        Araştırmacılar, hayvanat bahçesinde kapalı tutulan pandaların doğal yaşamdan farklı uyarılara maruz kaldığını, bu nedenle jetlag yaşayabileceklerini vurguladı.

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        Araştırmacılardan Kristine Gandia, CNN'e verdiği demeçte hayvanların dış ortamla senkronize olabilmek için ritimler geliştirdiğini vurguladı.

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        Gandia, "İç ortam, ısı ve sıcaklık gibi dış etmenlerle senkronize olamadığı zaman hayvanlar olumsuz etkilere maruz kalır. İnsanlarda bu durum jetlagdan metabolik sorunlara ve mevsimsel duygusal bozukluğa kadar değişebilir" dedi.

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        Gandia, söz konusu durumun esaret altında tutulan bütün hayvanlar için geçerli olabileceğini vurguladı.

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        Araştırmanın sonuçları Frontiers in Psychology dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #Hayvanat bahçesindeki pandalar
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