Erzurum Büyükşehir Belediyesince 2 yıl önce, Erzurum-Pasinler Karayolu kenarındaki 250 dönümlük arazide yapımına başlanan Canlı Hayvan Borsası'nın inşaatında sona yaklaşıldı.

Bünyesinde hayvan barındırma ve müzayede alanlarının yanı sıra yem ve su deposu, çoban yatakhanesi, misafirhane, otel, banka, alışveriş ve restoran alanlarını da barındıracak borsa, yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak.

Bölgede tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacak ve tamamlandığında Avrupa'da bu alanda önde gelen tesislerden biri olacak borsa, hayvanların düşük bedellerle pazarlanmasının önüne geçip, fiyat politikasının tek bir noktada belirlenmesi sağlayacak.





Et sektöründe kalite ve ucuzluğun adresi olması, tarım ile hayvancılığa da ciddi katkılar sağlaması amaçlanan borsada, Erzurum ve çevre illerden gelecek alıcı ve satıcılar ortak bir alanda buluşabilecek.

Bin büyükbaş, 3 bin 500 de küçükbaş hayvan kapasiteli modern canlı hayvan borsasının, 15 Kasım'da faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak yerel hizmetlerin yanında Erzurum'un değerlerini öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de meraların yüzde 12,5'lik kısmının Erzurum'da olduğunu hatırlatan Sekmen, "Bu meralarda hayvancılık yapılıyor ve böyle imkanımız var. Buralarda 6 ya da 8 ay boyunca hayvanları herhangi bir yem bedeli ödemeden otlatmak mümkün." dedi.

İLKEL CANLI HAYVAN PAZARLARI TARİHE KAVUŞACAK

Sekmen, hayvancılığın geçmişten beri yapıldığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Biz hayvancılığı daha cazip ve verimli hale getirmek için çalışma yaptık. Yıllardan beri Erzurum'da hayvanların bir kısmı ilkel bir meydanda canlı olarak alınıp satılıyor. Biz de bunun böyle olmayacağını ve modern şartlara kavuşturmamız gerektiğini söyledik. Bunun için canlı hayvan borsası projesini oluşturduk. Şu anda inşaatımız bitmek üzere, inşallah 15 Kasım'da faaliyete sokacağız."

Borsa binasının modern olacağına dikkati çeken Sekmen, şu bilgileri paylaştı:

"Canlı hayvan borsamızın gerek ısıtılması gerek soğutulması gerekse de aydınlatılması farklı bir sistemle yapılacak. Hayvanların dışkılarını toplayarak biyogaz elde edip bunu yakarak tesisin hem kışın ısıtılmasını hem de yazın soğutulmasını sağlayacağız. Güneş panelleriyle de çevresinin aydınlatılmasını sağlayacağız. Bu sistem Türkiye'de nadir projelerden biri. Hayvanların bulunduğu ortamlardaki dışkılar direk zeminin altındaki farklı bir kata boşaltılacak. Bu şekilde hem ortam daha temiz olacak hem de otomatik sistemle her akşam ya da belirli vakitlerde hayvan dışkısı toplanarak biyogaz elde edilecek. O gazı da ısıtma ve soğutma da kullanacağız."

ŞEHRİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Mehmet Sekmen, "Hayvanlar buraya girerken veteriner hekim tarafından tek tek kontrol edilecek. Hastalık olup olmadığı kontrol edildikten sonra hayvanlar yerlerine bağlanıp satışa sunulacak. O gün satılmayan hayvan ahırlara bağlanıp temizliği ve bakımı yapılacak. Büyük bir tesis olan canlı hayvan borsası bittiğinde şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Sekmen, canlı hayvan borsası sonrası et borsasını da faaliyete geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, canlı hayvan borsasında satılamayan hayvanları et borsasında kesime alarak bütün uzuvlarını değerlendireceklerini söyledi.

Pazarı ve sürümü olan bir iş yapacağı için vatandaşların daha çok hayvan yetiştireceğini belirten Sekmen, "Piyasada biraz veresiye alım satım söz konusu. Besiciler hayvanın parasını tahsilatta arzu ettiği neticeyi alamıyor ve ondan sonra da 'bu iş yapılmaz' diyor ama bizim sistemimizde veresiye ortam olmayacak. Böylece de ister istemez hayvancılıkta büyük bir teşvik olacak." dedi.

HAYVANCILIĞA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Amaçlarının Erzurum ve Türkiye ekonomisine hayvancılıkta önemli katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Sekmen, şöyle devam etti:

"Belediyeci olarak yerinden kalkınmanın çok faydalı olacağını hep savunuruz. İnşallah bu kalkınmayı da bu şekilde sağlayacağız. İnanıyorum ki Erzurum ve çevre iller bu konuda çok mutlu olacaklar, biz de daha çok kazanacağız. Özel kesimlerde hayvanın derisi, bağırsakları, sakatatları israf oluyor ama biz hayvanın kanı dahil hepsini değerlendirerek Erzurum ve Türkiye ekonomisine gerçekten büyük katkı sunacağız. Bundan da kazanan Erzurumlu ve Türk vatandaşı olacak. Proje ve yatırımlarımızla hayvan miktarında da artış olacak, çiftçimizin daha fazla para kazanmasına imkan sağlanacak."

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