Hayvanlarla yaşamın hem zor hem tatlı anları

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"Oğlum Charlie Brown ameliyat oldu ve yarayı korumak için tulum giymek zorunda kaldı."

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"Kedilerim artık sabahları işe bu kadar erken gitmemden (sağlık hizmeti) hoşlanmıyor, bu yüzden görünüşe göre bir müdahale toplantısı düzenlediler."