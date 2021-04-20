"İYİ Kİ BİZİMSİN"

Kaya paylaşımında, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. Gülüşünü sevdiğim... Birlikte huzurla kutladığımız nice yılların olsun. İyi ki bizimsin" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinen kısa sürede yoğun ilgi gören Kaya'nın fotoğraflarına; Demet Evgar, Songül Öden, Cansu Tosun ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.