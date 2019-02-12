Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni!

Giriş: 12.02.2019 - 08:26 | Güncelleme:  

Oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü dostları akın etti. Kaya'nın bir zamanlar rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinden çok sayıda oyuncu arkadaşı düğünde yanında bulunurken Beren Saat'in geceye katılmaması dikkat çekmişti. Beren Saat'in düğüne davetli olmadığı için gecede bulunmadığı iddia edilmişti. İkili, konuyla ilgili açıklama yapmazken Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni ile iddiaları yalanladı

  • 1Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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    Oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü dostları akın etti. 

  • 2Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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    Kaya'nın bir zamanlar rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinden çok sayıda oyuncu arkadaşı düğünde yanında bulunurken Beren Saat'in geceye katılmaması dikkat çekmişti.

  • 3Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
    3|23

    Beren Saat'in düğüne davetli olmadığı için gecede bulunmadığı iddia edilmişti. Saat ve Hazal Kaya'nın birbirlerine karşı hep mesafeli oldukları öğrenilmişti. 

  • 4Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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    Dizi bittikten sonra hiç görüşmedikleri öğrenillen meslektaşlardan Beren Saat'in de Amerika'da eşi Kenan Doğulu ile nikah masasına otururken Hazal Kaya'yı nikah törenine davet etmediği ortaya çıkmıştı. 

  • 5Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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    İDDİALARI YALANLAYAN DETAY

    İkili, konuyla ilgili açıklama yapmazken Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni ile iddiaları yalanladı. Kaya, bir takipçisinin şu yorumunu beğenerek dedikodulara son noktayı koydu:

  • 6Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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    "Beren Saat, Hazal Kaya'nın düğününe davet edilmedi. Zaten dizi esnasında da hiç yakın değillermiş. Emin miyiz bu bilgiden? Yoksa Beren Saat ya da Hazal Kaya, çıkar cevap verir de gündemi coştururuz diye mi gazlıyorsunuz acaba? Hayır, yemez bu insanlar bu tip kıtırları, söylemiş olayım..."

  • 7Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 8Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 9Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 10Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 11Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 13Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 14Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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  • 23Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni! - Magazin haberleri
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