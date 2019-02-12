Hazal Kaya'dan Beren Saat iddialarını yalanlayan beğeni!

Oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü dostları akın etti. Kaya'nın bir zamanlar rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinden çok sayıda oyuncu arkadaşı düğünde yanında bulunurken Beren Saat'in geceye katılmaması dikkat çekmişti. Beren Saat'in düğüne davetli olmadığı için gecede bulunmadığı iddia edilmişti. İkili, konuyla ilgili açıklama yapmazken Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni ile iddiaları yalanladı