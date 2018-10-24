Hazal Kaya'nın kilolarıyla başı dertte

Ünlü oyuncu Hazal Kaya daha önce 2 ayda verdiği 11 kilo ile çok konuşulmuştu. Kaya'nın rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerindeki fotoğraflarında aldığı kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı