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DHA'nın haberine göre; Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, yeni yıl için Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti. Ergüçlü, Onur Ünlü'yü yaşadıkları evde düzenlenen bir akşam yemeğinde ailesi ile tanıştırdı. Yemekte Kıbrıs'ın ünlü gazetecilerinden biri olan Süleyman Ergüçlü, eşi Neşe Ergüçlü, çocukları ve torunlar yer aldı.



