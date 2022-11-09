Hazer Yakut: Daha anlatacak çok şeyim var

"Daha anlatacak çok şeyim var"

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sözü müziği kendisine ait olan şarkılarını art arda yayınlayacak olan Hazer Yakut, Tarkan, Murat Boz, Edis, Sıla gibi isimlerin de hit şarkılarının aranjelerine imza atan Gürsel Çelik ile çalıştı.

Dinleyiciler Yakut'un "Deli Kız Deli Oğlan" şarkısında sevdiği adama teslim olmaktan korkan bir kadının hislerine şahitlik edecek. Şarkının video klibi Serdar Börcan yönetmenliğinde çekildi. Hazer Yakut'a dokuz dansçının eşlik ettiği çalışmada Köksal Ünal'ın hazırladığı ayak dansı koreografisi yer alıyor.