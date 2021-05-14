Hazi'nin yeni şarkısı 'Duvar' yayında 0:00 / 0:00

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Hazi'nin ocak ayında yayınlamaya başladığı "Sayende, Yaralı, Duvar, Gibiyim" dörtlemesinin 3. şarkısı "Duvar", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Bu dört şarkıda; bir ilişki sonrası yaşanan evreleri anlatan Hazi, "Duvar" da insanların kendi etraflarında ördükleri duvarlardan bahsediyor. Sanatçı, varolan duvarları yıkma çabasını ve yaşanmışlıklarla oluşan bu duvarları yıkmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Ve belki de insanların bu duvarlarla yaşamaya alışması gerektiğini…

Deeperise'ın gitar melodileriyle ve artık onunla bütünleşen Deep House temposuyla zenginleştirdiği 'Duvar'ın vokal kayıtları, Hazi’nin evinde yapıldı.

Çekimleri Hawaii’de yapılan şarkının klip senaryosu, diğer tüm kliplerinde olduğu gibi yine Hazi’ye ait. Kısa film tadında olan bu videoda Hazi, sorunlu bir ailenin kızını canlandırıyor.