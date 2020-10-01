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Hazım Dağlı Tabiat Parkı doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki 1604 rakımlı Hazım Dağlı Tabiat Parkı, doğaseverlerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor...

Hazım Dağlı Tabiat Parkı doğaseverlerin ilgisini çekiyor
AA

Çankırı'nın Yapraklı Yaylası mevkisinde bulunan 126,3 hektar alana sahip, etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Hazım Dağlı Tabiat Parkı, kolay ulaşımı, manzarası ve temiz havası ile günübirlik ziyaretçilerin dışında doğa yürüyüşü yapmak, bisiklet sürmek, manzara seyretmek, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri de cezbediyor.

AA'nın haberine göre Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Hazım Dağlı Tabiat Parkı içinde bulunan bungalov evlerin 2017 yılından beri misafirlerini ağırladığını söyledi.

Salgın sürecinde tabiat parkı ve bungalov evlerin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten Güngör, "Geçen yıl yaklaşık 300 kişi evlerimizde kalmıştı. Bu yıl 1000 kişinin üzerindedir. Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na bungalov evlerde kalmak için gelenler haricinde piknik yapmak için gelen kişi sayısı da geçen yıla oranla üç kat arttı. Gelenler 10 bin kişiyi geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok şehrinden bungalov evlerine ve tabiat parkına ziyaretçi geldiğini anlatan Güngör, "Büyükşehirlerdeki hemşehrilerimiz olsun, Çankırı'daki vatandaşlarımız olsun, hafta sonlarını sessiz, sakin, temiz hava, bol oksijende geçirmek için tabiat parkını tercih etti. Büyükşehirlere yakın olması Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nın tercih edilmesinde etken oluyor" dedi.

Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nı daha güzel hale getirmek için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) 4 milyon lira tutarında proje sunduklarını dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Bu projenin içinde 7 olan bungalov ev sayısının 30'a çıkarılması planlanıyor. Yürüyüş, bisiklet yolu, kamp alanları, iskeleler bu tarz değişikliklerin yapılacağı projemiz KUZKA'ya teslim edildi. Projenin geçeceğini ve Yapraklı Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nın daha güzel hale geleceğini temenni ediyoruz. Tabiat parkı içinde bulunan göletimizin kuş bakışı görünümünün kalp şeklinde olması, doğaseverlerin, fotoğrafçıların da ilgisini çekmektedir. Bu aralar evlenen hemşehrilerimiz fotoğraf çekimi için de burayı tercih ediyor. Çankırı'nın kalbi Yapraklı Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na herkesi bekliyoruz."

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