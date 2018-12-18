Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı

18.12.2018 - 14:46 | Güncelleme:

Oyuncu Hazım Körmükçü ile bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Zeynep Tandoğan 'Binbir Gece Masalları' oyununun galasına birlikte katıldı

  • 1 Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı - Magazin haberleri
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    Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Binbir Gece Masalları' düzenlenen bir gala ile seyirci karşısına çıktı. 

  • 2 Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı - Magazin haberleri
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    Oyuncu Hazım Körmükçü galaya bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Zeynep Tandoğan ile katıldı. Çift, "İlişkimize bir şans daha verdik" diyerek barıştıklarını söyledi.

  • 3 Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı - Magazin haberleri
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    NE OLMUŞTU?

    Oyuncu Hazım Körmükçü ile spiker Zeynep Tandoğan evlilik hazırlıkları yaparken ayrılmıştı. Ünlü çift ayrılık sonrası karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu. 

  • 4 Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı - Magazin haberleri
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    Zeynep Tandoğan, Hazım Körmükçü'den şiddet gördüğünü söylemiş darp raporu alarak Körmükçü'den şikayetçi olmuştu. 

     

  • 5 Hazım Körmükçü ile Zeynep Tandoğan barıştı - Magazin haberleri
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    Tandoğan'ın şikayeti üzerine Hazım Körmükçü de karşı dava açıp şikayetçi olmuştu. 

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