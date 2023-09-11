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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine 1 milyar lira borçlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine 1 milyar lira borçlandı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 13,1 milyon lira borçlanmaya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:57
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        Hazine 1 milyar lira borçlandı
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        İhalede, 2 yıl (749 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 23,73, bileşik faiz yüzde 25,14 oldu.

        Nominal teklifin 2 milyar 697 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 525 milyon lira, net satış 463,1 milyon lira oldu.

        Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 596 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 350 milyon liralık satış yapıldı.

        Hazine böylece ihalede toplam 1 milyar 13,1 milyon lira borçlandı.

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