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        Haberler Ekonomi Para Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı - Para Haberleri

        Hazine 2 ihalede yaklaşık 47,2 milyar lira borçlandı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlanmaya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:45
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        Hazine 2 ihalede 47,2 milyar lira borçlandı
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        İlk ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 3,75 oldu.

        Nominal teklifin 33 milyar 75,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 360 milyon lira, net satış 7 milyar 776 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 22 milyar 169,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

        İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,36, bileşik faiz yüzde 28,09 oldu.

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        Nominal teklifin 15 milyar 630,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 461 milyon lira, net satış 8 milyar 958,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan gelen 3 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 23 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

        Hazine böylece iki ihalede toplam 47 milyar 234,8 milyon lira borçlandı.

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