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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine 2 tahvil ihalesinde 26,1 milyar lira borçlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine 2 tahvil ihalesinde 26,1 milyar lira borçlandı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 26 milyar 99,8 milyon lira borçlanmaya gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:45
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        Hazine 2 ihaleyle 26,1 milyar lira borçlandı
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        İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 43,34, bileşik faiz ise yüzde 41,39 oldu.

        Nominal teklifin 18 milyar 978,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 946,3 milyon lira, net satış 2 milyar 559,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan gelen 2 milyar 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 899,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 550 milyon liralık satış yapıldı.

        İkinci ihale ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,10 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,26, bileşik faiz yüzde 27,98 oldu.

        Nominal teklifin 69 milyar 730 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 390 milyon lira, net satış 10 milyar 977,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Kamudan gelen 3 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 29 milyar 863,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

        Hazine böylece iki ihalede 26 milyar 99,8 milyon lira borçlandı.

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