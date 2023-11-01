Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.514,10 %-2,58
        DOLAR 28,3174 %0,05
        EURO 29,9460 %-0,02
        ALTIN 1.801,96 %-0,17
        FAİZ 35,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,60 %-0,97
        BITCOIN 34.394,00 %-0,74
        GBP/TRY 34,3886 %-0,10
        EUR/USD 1,0571 %-0,04
        BRENT 85,22 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 2.946,21 %-0,17
        Haberler Ekonomi Para Hazine 244.4 milyar TL borçlanmaya gidecek - Para Haberleri

        Hazine 244.4 milyar TL borçlanmaya gidecek

        Hazine önümüzdeki 3 ayda 244.4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 07:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine 244 milyar TL borçlanmaya gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023-Ocak 2024 döneminde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

        Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

        Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

        Kasımda 78,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık, aralıkta 39,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık, ocakta 92,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 126,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

        Kasımda iç borçlanmanın 71,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta iç borçlanmanın 38 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta ise iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 10,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan 4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

        Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

        Kasımda 95,9 milyar lira, aralıkta 110,4 milyar lira ve ocakta 121,7 ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 117,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
        Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?