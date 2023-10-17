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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine 28,9 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı  - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine 28,9 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı 

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:50 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:52
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        Hazineden 28,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 28 milyar 927 milyon 230 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 11 Ekim 2028 olarak belirlendi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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