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        Haberler Ekonomi Para Hazine 3 ayda 256 milyar TL iç borçlanmaya gidecek - Para Haberleri

        Hazine 3 ayda 256 milyar TL iç borçlanmaya gidecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 218 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 256 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 08:33 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:33
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        Hazine 3 ayda 256 milyar TL iç borçlanmaya gidecek
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

        Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 218 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 256 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.Eylülde 74,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110 milyar liralık, ekimde 66,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık, kasımda 77,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

        Eylüldeki iç borçlanmanın 103,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın ise 76 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

        Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

        Eylülde 97,5 milyar lira, ekimde 81,3 milyar lira ve kasımda 95,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 56 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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