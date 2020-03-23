AA

Bakanlık, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.