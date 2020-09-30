Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
BAKMADAN GEÇME
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