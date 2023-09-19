Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 Eylül 2023 valörlü, 7 Eylül 2033 itfa tarihli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracına 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi. Tekliflerin 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısmı karşılandı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.