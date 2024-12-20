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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu

        Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:07
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        Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

        Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.

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